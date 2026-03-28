Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Танцующиий робот ударил ребенка на выставке в Китае

X

Человекоподобный робот случайно ударил мальчика по лицу на выставке в Китае, пишет Dexerto.

Инцидент произошел 21 марта во время публичной демонстрации в провинции Шэньси. Робот исполнял хореографический номер в огороженной зоне для зрителей.

Внезапно он резко повернулся к толпе с вытянутыми руками и ударил ребенка по лицу. Операторы тут же вмешались, пытаясь оттащить машину, но та продолжила вращаться и махать металлическими конечностями.

Предположительно, это модель Unitree G1 за $13,5 тыс. Он весит 35 кг, оснащен передовыми датчиками, что позволяет ему выполнять сложные действия, такие как танцы и манипулирование предметами. Производитель пока не прокомментировал случившееся.

Ранее пожилая женщина попала в больницу после того, как ее испугал гуманоидный робот.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
