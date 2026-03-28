Танцующиий робот ударил ребенка на выставке в Китае

В Китае робот танцевал на глазах у толпы и случайно ударил ребенка по лицу

Человекоподобный робот случайно ударил мальчика по лицу на выставке в Китае, пишет Dexerto.

Инцидент произошел 21 марта во время публичной демонстрации в провинции Шэньси. Робот исполнял хореографический номер в огороженной зоне для зрителей.

Внезапно он резко повернулся к толпе с вытянутыми руками и ударил ребенка по лицу. Операторы тут же вмешались, пытаясь оттащить машину, но та продолжила вращаться и махать металлическими конечностями.

Предположительно, это модель Unitree G1 за $13,5 тыс. Он весит 35 кг, оснащен передовыми датчиками, что позволяет ему выполнять сложные действия, такие как танцы и манипулирование предметами. Производитель пока не прокомментировал случившееся.

