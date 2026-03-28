В Иране объяснили «исчезновение» верховного лидера Хаменеи

Постпред Бахрейни: Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из-за безопасности
Верховный лидер Ирана Моджатба Хаменеи не появляется на публике из-за соблюдения мер безопасности, но продолжает выполнять свои обязанности. Об этом заявил постоянный представитель Тегерана в ООН Али Бахрейни, чьи слова приводит CNN.

«Причиной его отсутствия на публике является соблюдение соображений безопасности в связи с нынешними особыми обстоятельствами», — сообщил Бахрейни.

В ходе специальных брифингов представителей разведслужб для президента США Дональда Трампа несколько раз поднимался вопрос о «тайне» отсутствия иранского лидера. По словам неназванного американского чиновника, команда главы Белого дома по национальной безопасности пытается выяснить, кто на самом деле контролирует ситуацию в Тегеране.

19 марта директор национальной разведки США Тулси Габбард на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей конгресса США заявила, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате израильского авиаудара.

В СМИ также распространялись слухи о том, что верховный лидер Исламской Республики после ранений был доставлен в Россию для лечения. Посол Ирана в РФ Казем Джалали опроверг эту информацию.

Ранее в США пришли к неутешительным выводам о ситуации в Иране.

 
