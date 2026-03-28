Трамп рассказал, какое наследие он хочет оставить

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет остаться в истории миротворцем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление самого американского лидера.

Глава государства рассказал, какое наследие он желает оставить, в ходе выступления на форуме в Майами.

«Я бы хотел, чтобы у меня было наследие великого миротворца, потому что я действительно считаю себя миротворцем», — отметил хозяин Белого дома.

9 марта президент США и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, который продлился около часа. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, диалог состоялся по инициативе Вашингтона. Главы государств обсудили вопросы, связанные с текущей международной обстановкой. В том числе они обменялись мнениями по ситуациям на Украине и Ближнем Востоке.

На следующий день Трамп выразил уверенность, что начало американской военной операции против Ирана произвело впечатление на Путина. Также он сообщил, что его телефонный разговор с российским коллегой прошел очень хорошо.

Ранее в Совете безопасности РФ отметили, что Трамп действительно старается остаться в истории миротворцем.