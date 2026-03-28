В Иране рассказали о последствиях в случае проведения США операции в Ормузском проливе

Любая военная операция США в Ормузском проливе приведет к полному его закрытию на неопределенный срок. Об этом пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленный источник в силах безопасности.

Собеседник агентства также отметил, что в случае начала наземной операции Соединенных Штатов против Ирана Исламская Республика получит законные основания для принятия аналогичных мер с целью противодействия угрозе.

26 марта журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на трех республиканцев в конгрессе сообщил, что США рассматривают возможность проведения наземной операции в Иране, и она может начаться в ближайшее время.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.