Трамп со смехом стряхнул перхоть с плеча Макрона

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном указал на перхоть на плече своего коллеги и, смеясь, стряхнул ее. Трансляция переговоров двух лидеров размещена на YouTube-канале Белого дома.

«Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда. Это не фейковые новости. Действительно, это не фейковые новости. Это большая честь, что ты здесь. Кстати, я стряхну этот небольшой кусочек перхоти, этот маленький кусочек», — сказал Трамп.

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Он также назвал Макрона «особенным другом» и добавил, что «он совершенен».

Ранее сообщалось, что Трамп совместно с Макроном посадили дуб неподалеку от Белого дома.

На церемонии также присутствовали первые леди США и Франции Меланья Трамп и Брижит Макрон.