Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с государственным визитом. Об этом сообщает MSNBC.

Самолет французского президента приземлился на авиабазе Эндюс неподалеку от Вашингтона.

Макрон заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом двусторонние отношения, вопросы безопасности и торговли.

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Государственный визит президента Франции в США продлится три дня. За это время Макрон планирует не только встретиться с американским президентом, но и выступить перед конгрессом США.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, с какой повесткой Макрон прилетит в Вашингтон и как за его встречей с Трампом будут следить в России.