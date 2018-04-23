Эксперт: Макрон стал заложником своих обещаний

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров напомнил, что Франция, наряду с США и Великобританией, 14 апреля нанесли массированный удар по Сирии, передает НСН.

Убедить Соединенные Штаты смягчить санкции в отношении России предложила Франция. По данным источников Financial Times, с такой инициативой Париж обратился к Великобритании, Италии и Германии в связи с озабоченностью ряда политиков состоянием европейской экономики.

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«Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон) стал заложником своих обещаний о том, что в случае применения химической атаки или блокирования доступа доставки гуманитарной помощи в окруженных районах оппозиции в Сирии, режим Асада переходит «красные линии», которые очертил Макрон, и за которыми должно обязательно последовать наказание. Что он и вынужден был сделать.

Все это было сделано под явно фальшивым предлогом, о котором Франция не задумывается и считает, что имеет стопроцентные доказательства вины Асада в применении химоружия. Наши разоблачения, доказательства обратного, во Франции проигнорировали многие СМИ, не говоря уже об официальном Париже», - отметил эксперт.