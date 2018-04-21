МИД отреагировал на иск демократической партии США против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий после того, как в СМИ появилась информация об иске демократической партии США против России в связи с итогами президентских выборов в 2016 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Официальных уведомлений на этот счет МИД России ни от кого не получал, поэтому о характере наших действий говорить пока рано. Однако если информация соответствует действительности, то, похоже, речь идет о своеобразной попытке демократов оправдать свое поражение», — сказала Захарова.

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По ее словам, в течение полутора лет проигравшие выборы пытаются объяснить неудачу «сговором» и «внешним вмешательством». Целью переноса таких заявлений со страниц газет и телеэкранов в зал суда является желание придать новое дыхание внутриполитическим разборкам в стране и разогреть антироссийские настроения.

«Нас, конечно, прежде всего удручает негативный эффект для российско-американских отношений. Противники их нормального развития, которые сегодня в США почти заглушают все разумные голоса, безрассудно разрушают фундамент двустороннего взаимодействия, используя любые способы и не останавливаясь ни перед какими нелепыми обвинениями», — добавила Захарова.

Ранее национальный комитет демократической партии США подал иск против властей России, предвыборного штаба нынешнего президента страны Дональда Трампа и сайта Wikileaks.