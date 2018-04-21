МИД Британии прокомментировал отказ КНДР от ядерных испытаний

Великобритания надеется, что приостановка КНДР ядерных и ракетных испытаний, означает стремление к добросовестным переговорам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МИД страны.

«Долгосрочное обязательство Ким Чен Ына приостановить все ядерные испытания и ракетные запуски станет позитивным шагом. Мы надеемся, что это означает стремление к добросовестным переговорам. Мы остаемся привержены работе с нашими международными партнерами для достижения нашей задачи — полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова, и обеспечения этого мирными средствами», — заявил представитель ведомства.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ КНДР от ядерных испытаний.