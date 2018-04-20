Лавров оценил состояние антироссийской кампании в США

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, антироссийская кампания в США «все-таки выдыхается», несмотря на искусственную подпитку беспрецедентными санкциями, передает РИА «Новости».

«Это безответственно. Они достигают своих, пытаются достичь свои внутриполитические цели, там продолжается межпартийная борьба очень жестокая, и в конгрессе это проявляется, и активно спекулируют на российским факторе, понимая, что здесь есть почва для объединения на русофобских началах», — сказал Лавров.

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Министр также сравнил антироссийскую кампанию в США с марафоном.

«Бежит человек стометровку или 10 тысяч, а лучше 42 километра, он же ведь с каждым шагом дышит все тяжелее и тяжелее, но бежит, бежит, бежит, но в конце концов все-таки его силы оставляют. Мне кажется, мы похожее наблюдаем, хотя им хочется, тем, кто эту русофобскую кампанию разыгрывает, им хочется, конечно, наращивать темп, но так можно, и скорее всего так и будет, так можно надорваться», — сказал он.

Он также отметил, что Запад пытается сохранить доминирование, на фоне того, как появляются новые «центры силы» в Азии и Латинской Америке.

Ранее Лавров назвал риском для всего человечества стремление США к военному доминированию в космосе.