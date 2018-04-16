Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Трампа

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в данный момент США и Россия не ведут обсуждений относительно возможности встречи российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

«В настоящий момент никакого обсуждения возможной встречи президентов, о чем они говорили в ходе своего недавнего разговора, не ведется», — сказал Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос о том, надеются ли в Кремле на возможное снижение напряженности в отношениях между странами благодаря личной встрече Путина и Трампа.

Ранее СМИ рассказали о гневе Трампа после информации о высланных из Европы российских дипломатах.