Источник раскрыл суть проекта заключения глав МИД ЕС по Сирии

По словам дипломатического источника в Брюсселе, Совет ЕС по иностранным делам заявит о «понимании» авиаударов США, Великобритании и Франции по Сирии, передает РИА «Новости».

«В проекте заключений, с которым я ознакомился, заявлено, что Совет с пониманием относится к точечным авиаударам США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии в качестве конкретных мер, предпринятых с единственной целью — предотвратить дальнейшее использование химического оружия и химических веществ в качестве оружия сирийским режимом для уничтожения его своих граждан», — заявил источник.

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Он также отметил, что в проекте заключения будет говорится о том, что «Совет решительно осуждает продолжающееся использование химического оружия сирийским режимом» и поддерживает «все усилия, направленные на предотвращение использования химического оружия».

Также в проекте заключений будет говорится о том, что у ситуации в Сирии «нет военного решения».

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривал возможность удара по российским объектам в Сирии.