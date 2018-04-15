Асад попал в базу данных сайта «Миротворец»

Президент Сирии Башар Асад попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» после того, как стало известно, что его дети отдыхали в международном детском центре «Артек» в Крыму, передает РИА «Новости».

Соответствующая информация опубликована на сайте «Миротворец», там указано, что Асад внесен в базу в воскресенье.

Ранее президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями сообщил, что его дети в прошлом году отдохнули в крымском лагере «Артек». По его словам, дети после этой поездки лучше стали понимать Россию. Его слова привел координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.