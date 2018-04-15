Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что у России нет хороших друзей, передает Fox News.

По ее словам, отношения между США и Россией «очень напряжены», особенно после ударов по Сирии, но США не теряют надежды на улучшение.

Она также назвала Россию «сторонником Асада», при этом отметив, что у Москвы нет «очень хороших друзей».

Ранее Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты выступили против российской резолюции по расследованию предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, так как власти России изначально сомневались в реальности инцидента в Сирии.