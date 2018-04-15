Мадуро заявил о «международном плане» по срыву выборов в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что некоторые страны заинтересованы в срыве президентских выборов в республике. Об этом сообщает La Vanguardia.

«Существует план саботировать выборы 20 мая, международный план», — сказал Мадуро.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время предоставит доказательства своих слов.

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Ранее сообщалось, что участники «Саммита Америк» заявили о нелегитимности выборов в Венесуэле.

Данное заявление подписали Аргентина, Багамские острова, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гайана, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Санта-Люсия и вице-президент США Майк Пенс.