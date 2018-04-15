Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил за укрепление отношений с Китаем и пообещал вывести их на новую стадию развития, передает ЦТАК.

Об этом он сказал на встрече с главой Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ОМС ЦК КПК) Сун Тао.

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«Верховный лидер заявил, что он будет решительно продвигать и развивать традиционно дружественные отношения КНДР с Китаем и выведет их на новую стадию развития», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын встретился с главой Китая в Пекине.

Лидеры стран обсудили текущую политическую повестку в мире и регионе, а также отношения между КНДР и Китаем.