Асад призвал Запад признать потерю контроля над ситуацией в Сирии

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что пришло время Западу признать потерю контроля над ситуацией в Сирии, передает НСН.

Ранее СМИ сообщили о массовом выходе жителей Дамаска на улицы города в поддержку Асада.

Напомним, в ночь на 14 апреля более 100 ракет были выпущены США, Великобританией и Францией по САР. Президент России назвал это актом агрессии против суверенного государства, а также обвинил США в потакании террористам.