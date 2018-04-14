Трамп об ударе в Сирии: миссия выполнена

Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар по Сирии «отлично выполненным». Об этом он написал в твиттере.

«Удары прошлой ночью были выполнены отлично. <...> Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!», — написал Трамп.

Президент США подблагодарил Францию и Британию «за их мудрость и прекрасную военную силу».

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Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

«Газета.Ru» следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.

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