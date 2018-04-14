Захарова удивилась пятилетнему молчанию Франции о химоружии в Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала доклад французских властей, в котором говорится о секретной программе Сирии по химоружию с 2013 года, передает РИА «Новости».

«Согласно этому докладу, я бегло с ним ознакомилась, еще раз подчеркиваю, это секретный доклад Франции, который был только что опубликован. Согласно этому докладу, Дамаск с 2013 года ведет некие секретные программы по производству химического оружия. Так где была Франция, где были официальные представители французского МИДа, Минобороны, президента? Где был постпред Франции в СБ ООН? Так почему же они молчали все это время?», — сказала Захарова.

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Ранее сообщалось, что Франция рассекретила доклад о возможном применении химоружия в Думе.

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