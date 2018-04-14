Трамп обратился напрямую к России в связи с ударами по Сирии

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме после объявления о начале ударов по Сирии напрямую обратился к России, передает телеканал ABC.

«В 2013-м году президент [России Владимир] Путин и его правительство обещали миру, что они гарантируют ликвидацию сирийского химического оружия» — сказал Трамп.

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Однако, по мнению президента США, оружие не было уничтожено.

«Недавняя атака Асада и сегодняшняя реакция – результат неспособности России сдержать это обещание. Россия должна решить: будет ли она продолжать идти по темному пути, или вместе с цивилизованными странами будет способствовать стабильности и миру» — добавил Трамп.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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