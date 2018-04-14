Путин обвинил США и союзников в нарушении международного права

Президент России Владимир Путин заявил, что США вместе со своими союзниками нарушили устав ООН и международное право, совершив авиаудар по военным и гражданским объектам в Сирии без санкции Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

«Четырнадцатого апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом», — заявил Путин.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обрадовался новостям об ударе Британии по Сирии.

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