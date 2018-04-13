Глава МИД Нидерландов пробежал вокруг Кремля перед встречей с Лавровым

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок перед встречей со своим российским коллегой Сергеем Лавровым совершил пробежку вокруг Кремля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очень хорошо сейчас быть в Москве. Мне с утра удалось насладиться прекрасным городом во время моей утренней пробежки вокруг Кремля», — рассказал Блок.

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Он добавил, что многого ему увидеть не удастся из-за важной беседы с российским министром.

Ранее сообщалось, что Дания, Нидерланды и Чехия вслед за Францией и Германией высылают российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Польша, Украина, Литва, Латвия и Эстония 26 марта заявили об аналогичных мерах.