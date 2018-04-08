Россия созывает заседание СБ ООН по своей повестке до заседания по Сирии

Представители постоянного представительства России при ООН сообщили, что российская сторона созывает 9 апреля заседание Совета Безопасности ООН по теме «Угрозы международному миру и безопасности», передает РИА «Новости».

Сообщается, что начало заседания ориентировочно назначено на 22.00 мск, после чего Совет Безопасности перейдет к экстренному заседанию, за проведение которого выступили девять стран, в рамках которого будет обсуждаться ситуация в Сирии.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны назвали фальшивкой заявления о химатаке в Сирии. В МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте.