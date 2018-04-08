Захарова рассказала о проработке мер в ответ на санкции США

Российская сторона прорабатывает собственный список мер в ответ на санкции, введенные США в отношении ряда российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, передает «Россия 1».

«Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о реакции России на введение санкций.

Ранее сообщалось, что 6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против 15 компаний. Позднее в Госдепартаменте США объяснили смысл новых антироссийских санкций.