Белый дом: подготовка встречи Путина и Трамп продолжится

Белый дом продолжит работу над подготовкой встречи президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс, передает РИА «Новости».

Журналисты спросили Сандерс, не означают ли новые санкции США против России отмену встречи глав государств.

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«Нет, вовсе нет. Как говорил президент, мы хотим хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий русских», — ответила она.

По ее словам, Трамп «по-прежнему будет занимать жесткую позицию по России».

«Мы продолжим работу над тем, что нужно сделать, чтобы эта встреча с Владимиром Путиным состоялась в какой-то момент», — добавил Сандерс.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне.

6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против 15 компаний.