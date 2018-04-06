Посольство России в США высказалось о новых санкциях

Вашингтон вновь ударил по российско-американским отношениям, введя санкции против российских бизнесменов и чиновников. Об этом говорится в публикации российского посольства в США в фейсбуке.

«Теперь под санкции попали капитаны российского бизнеса, отказавшиеся играть по вашингтонскому сценарию. При этом нам говорят, что эти меры не направлены против российского народа. Направлены. Против многотысячных коллективов предприятий, оказавшихся в очередном «штрафном» списке», — отмечается в сообщении.

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В дипмиссии подчеркнули, что США сделали «очередной ошибочный шаг по разрушению свободы предпринимательства и конкуренции». Также посольство раскритиковало внесение в санкционный список сенатора Константина Косачева.

«Этот политик неустанно работает над восстановлением разрушенного межпарламентского диалога. Теперь созданы дополнительные абсолютно никому не нужные сложности в этой сфере», — добавили в посольстве.

6 апреля минфин США ввел санкции в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 15 компаний.