Эксперт: на животных «Новичок» действует точно так же, как и на людей

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин подтвердил, что трупы погибших животных могли пролить свет на дело Скрипаля, передает НСН.

Ситуацию с кремацией трупов домашних животных семьи Скрипаль назвала странной официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как сообщала ранее британская газета Mirror со ссылкой на представителей Министерства экологии, две морские свинки погибли от обезвоживания в доме Скрипалей, после чего их тела кремировали.

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Кота специалисты решили усыпить, так как он был «в стрессовом состоянии». По словам Захаровой, таким образом, британские правоохранители уничтожили то, что могло стать важной уликой в деле Скрипаля.

«На животных «Новичок» действует точно так же, как и на людей. И по их анализам можно было бы сделать вывод о составе этого отравляющего вещества. И то, что британская сторона уничтожила улики, это очень подозрительно, это говорит не в их пользу.

Трупы животных кремировали, то есть они пытаются ввести в заблуждение мировое сообщество. В том числе и инспекторов ОЗХО, которые были в Лондоне на прошлой неделе. Факт — не в пользу британского расследования», — заметил Никулин.