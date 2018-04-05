Глава МИД Китая рассказал о послании Путину от Си Цзиньпина

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что передаст президенту России Владимиру Путина поздравления от председателя КНР Си Цзиньпина с победой на выборах главы государства, передает РИА «Новости».

«Чуть позже в Кремле меня примет президент Путин, я передам поздравления от председателя Си Цзиньпина президенту», — сказал министр.

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Он также подчеркнул, что планирует обсудить с Путиным перспективы развития отношений между двумя странами.

Об этом Ван И заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее Ван И заявил, что торговая война США расшатывает основы глобальной системы.

Ван И с 4 апреля находится в России с рабочим визитом как специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина. Ожидается, что Путин примет спецпредставителя руководства Китая 5 апреля.