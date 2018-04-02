Белый дом: Трамп обсуждал с Путиным возможность встречи в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом России Владимиром Путиным ряд возможных мест встречи, в частности, в Белом доме, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации США.

«Как подтвердил сам президент (Трамп) 20 марта через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу «в не столь отдаленном будущем» и ряд возможных мест, включая Белый дом. На данный момент нам к этому нечего добавить», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне.