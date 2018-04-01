Глава кабмина Якутии: Цивилев смог добиться серьезных успехов за время работы в регионе

Назначенный врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев за период работы в Якутии на посту гендиректора угледобывающей компании «Колмар» за короткий срок смог создать динамичное и перспективное производство, а также зарекомендовал себя как неравнодушный и принципиальный руководитель, рассказал ТАСС глава кабмина Якутии Евгений Чекин.

«С Сергеем Евгеньевичем [Цивилевым] я познакомился, когда он работал генеральным директором угледобывающей компании «Колмар», которая за весьма короткий срок смогла добиться серьезных результатов, причем не только в бизнесе, но и в реализации социальных программ. <…> Не только я, но и многие якутяне знают Сергея Евгеньевича как человека неравнодушного, человека слова, способного взять ответственность на себя, найти конкретные пути выхода из ситуации», - сказал Чекин.

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По словам Чекина, всего лишь за три года под руководством Цивилева запустили два горно-обогатительных комплекса, началось строительство терминала в Хабаровском крае и подготовка ремонтно-производственной базы, которая может стать основой развития не только для Якутии, но и всего Дальнего Востока в целом.

«В начале февраля в поселке Чульман (Нерюнгринского района Якутии) мы с Сергеем Евгеньевичем дали старт строительству жилого комплекса, в состав которого входят три общежития и два жилых дома для семейного проживания, спортивная и детская площадки, зона отдыха», - добавил Чекин.

По мнению главы кабмина Якутии, Цивилев создал успешное предприятие, которое предлагает коллективу один из лучших на Дальнем Востоке социальных пакетов.

Сотрудники систематически проходят обучение, в том числе организуются стажировки в международных компаниях. «Начиная с первого месяца работы в компании, им выплачиваются так называемые «северные» надбавки», - отметил он.