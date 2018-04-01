Эксперт: Франция не имеет прямого отношения к делу Скрипаля

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, участию Франции в расследовании «дела Скрипаля» можно дать объяснение, передает НСН.

«Франция не имеет прямого отношения к делу Скрипаля. Но в 2010 году между Британией и Францией был заключен Ланкастерский договор, который усиливает партнерство двух стран в военно-стратегической и политической областях.

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Это соглашение уже прозвали «новой Малой Антантой». Видимо, британцы посчитали, что их главный союзник в Европе должен поддержать Лондон в этот сложный момент», — заявил он.

Великобритания привлекла Париж к расследованию дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом российские дипломаты узнали в конце марта. В МИД РФ потребовали от Лондона и Парижа объяснить, на каком основании французы проводят собственное расследование того, что произошло на британской территории с российскими гражданами.