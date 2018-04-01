Путин внес в Госдуму законопроект о контроле в противодействии коррупции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о совершенствовании контроля в сфере противодействия коррупции. Законопроект зарегистрирован в базе системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Руководители госкорпораций, государственных внебюджетных фондов наделяются правом получать справки по счетам физических лиц, а в отдельных случаях и юридических лиц при осуществлении проверок соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

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Для государственных и муниципальных служащих, работников государственных корпораций (компаний), государственных внебюджетных фондов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами, устанавливается упрощенный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности (за исключением увольнения в связи с утратой доверия) в случае признания ими факта совершения коррупционного правонарушения, передает РИА «Новости».

Ранее в МВД назвали сумму ущерба от коррупции в 2017 году.