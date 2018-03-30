Россия высылает 13 украинских дипломатов
Россия высылает 13 украинских дипломатов в качестве ответных мер по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Москва выслала столько иностранных послов, сколько выслали соответствующие государства в связи с отравлением Скрипаля.
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Также персонами нон грата были объявлены три молдавских дипломата и один дипломат из Румынии.
Ранее сообщалось, что Россия выслала шведских и чешских дипломатов.