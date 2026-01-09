Минпромторг РФ прорабатывает механизм субсидирования судостроения

Минпромторг России занимается разработкой новой меры поддержки строительства гражданских судов водного транспорта. Об этом рассказал РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По словам министра, пока новый механизм субсидирования тщательно прорабатывается.

«Предполагается, что такой инструмент будет работать на одну из важнейших задач — достижение конкурентоспособной для заказчиков экономической модели строительства и эксплуатации судна», — отметил Алиханов.

В августе 2025 года помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что в Россия будет поддерживать россиян и организации, которые заняты «нелегким трудом по обеспечению морской деятельности страны».

До этого Алиханов сообщил, что в Минпромторге разработан законопроект, который позволит правительству России вводить льготы при госзакупках продукции из новых регионов страны.

Как отмечал глава министерства, «крупнейшие компании смогут бесплатно страховать инвестиционные проекты от военных рисков».

Ранее в МИД заявили о работе над возвращением россиян с задержанного США танкера.