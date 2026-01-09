Лурье может привлечь приставов для принудительного выселения Долиной из квартиры

Сторона Полины Лурье готова привлечь судебных приставов для принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из проданной квартиры. Об этом ТАСС сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

«Помощник Долиной нам сообщил, что она вернется 20 января. Мы будем ждать ее возвращения», — сказала защитница Лурье.

При этом она не исключила, что из-за срыва сроков передачи квартиры Лурье может обратиться к приставам, чтобы принудительно выселить знаменитость.

До этого стало известно, что Долина не сдержала свое обещание передать ключи от квартиры Лурье 5 января. Позже адвокат артистки Мария Пухова заявила, что Долина передаст жилье покупательнице во второй половине дня 9 января.

Однако 9 января Лурье вновь не смогла принять свою квартиру в Хамовниках. По словам Свириденко, певица не явилась на встречу, а у ее доверенного лица не было полномочий на передачу квартиры и ключей. Адвокат уточнила, что пока акт приема-передачи не будет подписан, Лурье фактически не может заселиться в свою квартиру.

Ранее сообщалось, что охрана перекрыла доступ во двор у бывшей квартиры Долиной.