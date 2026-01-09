Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Лурье может привлечь приставов для принудительного выселения Долиной из квартиры

ТАСС: сторона Лурье готова привлечь приставов для выселения Долиной из квартиры
РИА Новости

Сторона Полины Лурье готова привлечь судебных приставов для принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из проданной квартиры. Об этом ТАСС сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

«Помощник Долиной нам сообщил, что она вернется 20 января. Мы будем ждать ее возвращения», — сказала защитница Лурье.

При этом она не исключила, что из-за срыва сроков передачи квартиры Лурье может обратиться к приставам, чтобы принудительно выселить знаменитость.

До этого стало известно, что Долина не сдержала свое обещание передать ключи от квартиры Лурье 5 января. Позже адвокат артистки Мария Пухова заявила, что Долина передаст жилье покупательнице во второй половине дня 9 января.

Однако 9 января Лурье вновь не смогла принять свою квартиру в Хамовниках. По словам Свириденко, певица не явилась на встречу, а у ее доверенного лица не было полномочий на передачу квартиры и ключей. Адвокат уточнила, что пока акт приема-передачи не будет подписан, Лурье фактически не может заселиться в свою квартиру.

Ранее сообщалось, что охрана перекрыла доступ во двор у бывшей квартиры Долиной.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27584611_rnd_2",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
РФ ответила Украине «Орешником» за атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, потрясшее Запад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+