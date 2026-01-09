В Архангельске пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Прокуратура: в Архангельске самолет при посадке выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Архангельска пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«По предварительным данным, при заходе на посадку самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. Пассажиры благополучно высажены из салона воздушного судна», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего организовали проверку. В рамках работы прокуратура исследует исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров.

В декабре прошлого года в аэропорту села Туруханск турбовинтовой самолет DHC-6 Twin Otter Series 400 авиакомпании «Арт Авиа» выкатился за пределы ВПП. По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, произошедшее классифицировали, как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин займется Красноярское МТУ ведомства.

Ранее в Литве самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.