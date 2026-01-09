Размер шрифта
Новости. Общество

Российская пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки

Пенсионерка из Ярославля отдала мошенникам четыре золотых слитка
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Пенсионерка из Ярославля стала жертвой мошенников, обогатив их более чем на три миллиона рублей. Об этом сообщили в Управлении МВД по региону.

Сначала женщине позвонил незнакомый мужчина, представившись «сотрудником банковского надзора и силового ведомства». Он убедил пожилую россиянку купить четыре золотых слитка и передать их курьеру.

Затем с ней связался «сотрудник силового ведомства». Под предлогом подтверждения декларации он убедил пенсионерку передать все наличные деньги, которые у нее были, другому курьеру. Она сняла личные сбережения, заняла средства у соседей и передала деньги неизвестному.

Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники полиции призвали граждан чаще общаться с пожилыми родственниками, рассказывать им о схемах телефонных мошенников.

Недавно пенсионерка из Краснодара отдала аферистам 4,5 млн рублей, испугавшись обвинений в финансовых махинациях. С женщиной связался неизвестный, представившийся ее бывшим работодателем. Он сообщил пенсионерке о нарушениях, якобы выявленных налоговой во время проверки. На следующий день ей позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и убедил ее перевести ему денежные средства якобы для проверки.

Ранее российская пенсионерка лишилась 3,6 млн рублей, опасаясь поджога дома.

