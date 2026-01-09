Размер шрифта
Движение по МКАД в Москве заблокировано из-за снегопада

Baza: движение на участках МКАД парализовано из-за снегопада

Из-за циклона «Фрэнсис» и продолжающегося снегопада в Москве парализовано движение на нескольких участках МКАД, сообщает Telegram-канал Baza.

«Пробки только увеличиваются, водителям приходится разворачиваться и ехать обратно по встречке. С сугробами не справляется даже снегоуборочная техника. Дворы утопают в снегу, машины скорой помощи застревают», — отмечается в публикации.

Ожидается, что балканский циклон останется в московском регионе до утра 10 января. По данным московского Дептранса, движение днем 9 января затруднено в основном на МКАД — в районе Косинской эстакады, Волоколамского шоссе, Профсоюзной улицы и Дмитровского шоссе.

Многокилометровая пробка на МКАД возникла от Строгино до Химок, сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Трассу заметает снегом. Водители стоят без движения больше получаса», — отмечается в его публикации.

Ранее в Подмосковье колонна снегоуборщиков застряла в снегу.

