СМИ: США начали захват еще одного нефтяного танкера

Reuters: США проводят захват танкера Olina у берегов Тринидада и Тобаго

Соединенные Штаты проводят операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

»США находятся в процессе захвата танкера Olina в Карибском регионе у Тринидада и Тобаго», — сказал журналистам источник.

По его словам, судно шло из Венесуэлы.

Согласно данным сайта для отслеживания судов Vesselfinder, речь идет о нефтетанкере. Он находится под санкциями США, Евросоюза и Британии, идет под неизвестным флагом. В 2025 году судно ходило под флагом Сант-Томе и Принсипи.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Соединенные Штаты обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа танкера.

Кроме того, Южное командование сообщило, что американские военные захватили танкер Sophia в водах Карибского моря в связи с его «незаконной деятельностью».

Ранее МИД России отреагировал на захват танкера «Маринера».