Стоимость нефти Brent впервые за месяц превысила $63 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE составила более $63 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Такое повышение зафиксировано впервые с 8 декабря 2025 года. Как отмечается, к 00:23 (мск) стоимость марки Brent увеличилась до $63,02 за баррель. Рост таким образом составил 1,66%.

К 14:11 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent составляла $62,44 за баррель, что на $0,45 (0,73%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Февральские фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени выросли на $0,43 (0,74%) — до $58,19 за баррель, передает «Интерфакс».

До этого на рынке сохранялись относительно низкие цены на нефть Brent (около $60 за баррель). Что, в свою очередь, оказывало поддержку стабильности рубля. Таким образом, рублевые инструменты оставались для экспортеров привлекательными, а спекулятивная игра против рубля — не выгодной. Также на российскую валюту оказывали влияние такие факторы, как расширение дисконта на российскую нефть из-за санкций, а также постепенное оживление импорта.

