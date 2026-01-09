Размер шрифта
СМИ: актер, сыгравший Леню Голубкова, может полностью ослепнуть

Mash: актер Пермяков, прославившийся ролью Лени Голубкова, может ослепнуть
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в рекламе МММ, может полностью лишиться зрения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, 73-летний артист резко начал терять зрение. Канал утверждает, что актеру необходимо менять хрусталики в обоих глазах.

«Сам Пермяков говорит, что боится делать операцию, так как есть риск полностью ослепнуть. Но выбора почти нет: читать он уже не может, на улице не ориентируется, не видит указатели и постоянно просит прохожих помочь найти дорогу», — говорится в посте.

Накануне Telegram-канал SHOT писал, что певцу и музыканту Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта в Москве в клубе «Академ джаз», а другое выступление в столице, запланированное на тот же день, пришлось отменить. Певцу якобы потребовалась помощь медиков. Позже директор Кузьмина эти данные опроверг.

Канал напомнил, что в 2024 году у певца случился приступ стенокардии, в этот момент он находился в Москве, у себя дома.

Ранее Билан выпустил трек с ИИ-Снегурочкой.

