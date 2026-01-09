В Саратовской области открыли движение на нескольких участках дорог

В Саратовской области в связи с улучшением погодных условий возобновили движение на федеральных трассах Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», А-298 автодороги Р-208 «Тамбов — Пенза» — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном» и Р-158 «Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов». Об этом сообщает «Интерфакс».

Ограничения продлили на участках федеральных трасс Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» «Тамбов — Волгоград — Астрахань» и на 317-428 км дороги Р- 228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» из-за тумана видимостью менее 50 м.

В Саратовской области из-за плохой погоды временно ограничили движение маршрутного транспорта на нескольких участках федеральных трасс. В ГАИ уточнили, что ограничения действуют с 22:00.

До этого сильный снегопад накрыл Москву раньше, чем прогнозировали синоптики. Снег пошел в столичном районе Бирюлево. МЧС и метеорологи ожидают, что осадки в городе будут идти почти сутки — до вечера следующего дня.

