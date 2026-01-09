Размер шрифта
Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город

Мэр Киева призвал жителей покинуть город из-за отсутствия отопления
Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей покинуть город, если есть такая возможность, так как половина многоквартирных домов Киева — почти 6 тысяч — в настоящее время остаются без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры. Об этом он написал на своей странице в Telegram-канале.

» <...> я обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, сделать это», — написал Кличко, уточнив, что в городе также перебои с водоснабжением.

До этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве более полумиллиона человек остались без света. По словам чиновницы, без света также остаются 3 тыс. потребителей в Черниговской области. Отключения света фиксируются и в «отдельных населенных пунктах в большинстве областей» Украины, добавила Свириденко.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» написал, что на украинскую столицу начался массированный налет беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Ранее сообщалось, что два района Киева остались без воды.

