Украинцы сообщили о злоупотреблениях в пользу российских спортсменов

Украинцы пожаловались на злоупотребления в пользу российских саночников
Владимир Астапкович/РИА Новости

Украинцы пожаловались на злоупотребления в пользу российских спортсменов. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на украинское издание «Главком».

Как сообщает источник, в Международной федерации санного спорта (FIL) дали понять, что для квалификации российских атлетов на Олимпиаду-2026 были предоставлены исключения по указанию Международного олимпийского комитета (МОК).

Согласно регламенту FIL, атлеты, не участвовавшие в международных соревнованиях или имевшие низкий рейтинг в прошлом сезоне, должны были выполнить специальный критерий до 12 января 2026 года. Однако, по информации источника, нескольким спортсменам, включая российских с нейтральным статусом (AIN), которые не уложились в срок, было разрешено выполнить требование до 19 января. Это позволяет им принять участие в этапе Кубка мира в Оберхофе для прохождения квалификации.

Источник утверждает, что его национальная федерация не получила от FIL внятного объяснения такого исключения. По его словам, высокопоставленный чиновник федерации заявил, что это было сделано по указанию МОК для обеспечения квалификации спортсменов с нейтральным статусом.

Ранее в Госдуме заявили, что апелляция пяти стран в CAS по решению FIDE пойдет на благо России.

