Премьер Италии согласилась с призывом Франции возобновить диалог с Россией

Премьер Италии Мелони: слишком рано говорить о возможном возвращении России в G8

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что пока преждевременно говорить о возможности возвращении России в «Большую восьмерку» (G8). Об этом сообщает Reuters.

При этом она согласилась с мнением президент Франции Эммануэля Макрона о том, что Европейскому союзу пришло время возобновить диалог с Россией.

В декабре прошлого года Макрон заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным. Французский лидер выступил с таким заявлением после того, как страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд.

В июле Владимир Путин и Эммануэль Макрон впервые за три года провели телефонные переговоры. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, обострение между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам, договорившись поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.

Ранее в Италии высмеяли премьера Мелони за двойственные позиции по России и США.