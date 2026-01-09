Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Премьер Италии согласилась с призывом Франции возобновить диалог с Россией

Премьер Италии Мелони: слишком рано говорить о возможном возвращении России в G8
Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что пока преждевременно говорить о возможности возвращении России в «Большую восьмерку» (G8). Об этом сообщает Reuters.

При этом она согласилась с мнением президент Франции Эммануэля Макрона о том, что Европейскому союзу пришло время возобновить диалог с Россией.

В декабре прошлого года Макрон заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным. Французский лидер выступил с таким заявлением после того, как страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд.

В июле Владимир Путин и Эммануэль Макрон впервые за три года провели телефонные переговоры. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, обострение между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам, договорившись поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.

Ранее в Италии высмеяли премьера Мелони за двойственные позиции по России и США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27584521_rnd_1",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
РФ ответила Украине «Орешником» за атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, потрясшее Запад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+