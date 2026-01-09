Размер шрифта
В США назвали удар «Орешником» по Украине напоминанием об ядерном арсенале России

WP: удар «Орешником» по Украине стал угрожающим напоминанием об арсенале России

Удар ракетами средней дальности «Орешник» по Украине стал угрожающим напоминанием о ядерном арсенале России. Об этом сообщило американская газета The Washington Post.

«Это стало угрожающим напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы в момент, когда мирный план, продвигаемый президентом США Дональдом Трампом, похоже, терпит неудачу», — говорится в материале.

Утром 9 января Минобороны РФ подтвердило, что российские военные нанесли удар «Орешником» по объектам в Львовской области. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Как уточнил военкор Александр Коц, целями атаки могли стать месторождение в Стрые, а также Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество и в первую очередь США отреагировать на удар. Глава МИД страны Андрей Сибига также сообщил, что Киев срочно созывает Совет безопасности ООН. Что об ударе говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что Зеленский заслужил удар «Орешником» по Украине.

