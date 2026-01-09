На Западе заявили, что Зеленский заслужил удар «Орешником» по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заслужил удар ракетой средней дальности «Орешник» по территории Львовской области, поскольку сам решил «играть в дурацкие игры». Об этом на странице в соцсети Х написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Итак, «Орешник» вернулся. <…> В какие игры играешь, такие призы и получаешь, Зеленский», — написал Малинен.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины.

