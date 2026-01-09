В Белоруссии привлекли военных к ликвидации последствий снегопада

Личный состав Вооруженных сил Белоруссии привлекли к ликвидации последствий снегопада, обрушившегося на республику. Об этом сообщило министерство обороны республики в Telegram-канале.

«В Вооруженных Силах приведена в готовность и приступила к работе оперативная группа для действий в чрезвычайных ситуациях, координирующая работу личного состава и военной и специальной техники в населенных пунктах по всей стране», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что основной задачей военных стало оказание помощи в ликвидации последствий непогоды субъектам хозяйствования. По информации министерства, военнослужащие уже начали работу во всех гарнизонах.

Несколькими часами ранее в министерстве энергетики Белоруссии сообщили, что из-за непогоды в более чем 250 населенных пунктах республики произошло отключение света. По данным ведомства, обесточенными оказались 997 трансформаторных подстанций, а также шесть котельных и 30 ферм. Главным образом отключения коснулись Гомельской, Витебской и Минской областей.

Ранее Лукашенко расчистил снег в своей резиденции и попал на видео.