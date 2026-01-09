Размер шрифта
В США медведь прожил в подвале жилого дома 37 дней

NYP: в Калифорнии медведя выселили из дома с помощью винтовки для пейнтбола
Shutterstock/FOTODOM

В Калифорнии медведя смогли выгнать из подвала жилого дома спустя 37 дней. Подробности сообщает New York Post.

Животное обосновалось в подвале местного жителя Кена Джонсона еще в ноябре. Департамент дикой природы и рыболовства Калифорнии установил ловушку, но в нее угодил другой медведь меньшего размера

Мужчина грозил судом властям штата из-за их бездействия в данной ситуации. Джонсону пришлось провести зимние праздники вместе с диким зверем, однако в январе медведя удалось выгнать из дома.

«Медведь весом 550 фунтов, живший под домом мужчины в округе Лос-Анджелес 37 дней, наконец-то покинул здание - после того, как его расстреляли пейнтбольными шариками», — говорится в материале.

Недавно в Красноярском крае спасли семью, пострадавшую во время нападения белого медведя. Инцидент произошел в 40 км от поселка Носок. Зверь напал на семью из трех человек 1983, 2006 и 2015 года рождения.

Ранее медведь напал на сотрудника зоопарка, когда его вели на сцену.

