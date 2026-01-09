Размер шрифта
Новости. Общество

Учитель географии насиловал школьниц прямо в стенах учебного учреждения

В Великобритании осудили учителя, насиловавшего учениц в школе
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании вынесли приговор 54-летнему экс-учителю географии, который насиловал учениц в стенах школы. Об этом сообщает портал The Mirror.

Все произошло в городе Плимут в 2000-х годах, когда Энтони Редмонд работал учителем географии в одной из местных школ. Установлено, что он насиловал двух несовершеннолетних учениц. Он делал это в разных местах, включая его собственный дом, территорию школы, отель, а один из эпизодов произошел прямо в школьной кладовке.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина лишил обеих девочек девственности. Одна из них заявила, что из-за его действий чувствовала себя «использованной и никчемной».

Энтони Редмонд не признал своей вины, однако присяжные единогласно признали его виновным по всем статьям обвинения. Окончательное наказание экс-учителю будет назначено 10 февраля.

Ранее дедушка годами насиловал внучку и снимал ее без одежды.

